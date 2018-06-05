Новый премьер-министр Италии намерен добиться отмены санкций против России

Об этом Джузеппе Конте заявил во время выступления в Сенате.

Рим. Италия. Недавно избранный глава правительства Италии Джузеппе Конте объявил, что выступает за пересмотр санкций Евросоюза в отношении России. Как пишут «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу, эти слова прозвучали в выступлении премьера перед Сенатом.

«Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России», - приводит высказывание Джузеппе Конте агентство ANSA.

Также премьер-министр выразил уверенность, что под его руководством Италия добьется «открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов».

Напомним, 31 мая в Италии после длительных проволочек было сформировано новое правительство, которое возглавил Джузеппе Конте. В него вошли лидеры и активисты партий, набравших большинство голосов - «Движения 5 звезд» и партии «Лига Севера». Они выступают за сближение с Россией, признание присоединения Крыма и снятие санкций.