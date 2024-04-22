Шестидневная трудовая неделя началась в России

Москва. На этой неделе большинству россиян предстоит работать 6 дней – 22 по 27 апреля. Как пишут «Известия», таков производственный календарь на 2024 год, который утвердило ранее правительство.

Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, в связи с переносом выходного на понедельник, 29 апреля. Зато после трудовой шестидневки жителям России предстоит отдохнуть 4 дня подряд – с воскресенья, 28 апреля, по среду, на которую в этом году выпал День весны и труда, 1 мая.

Кроме того, следующая после праздника трудовая неделя будет всего лишь двухдневной, проработать надо будет четверг и пятницу, 2 и 3 мая соответственно.

Затем, после выходных 4 и 5 мая (суббота и воскресенье), начнется трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая. Ее увенчает еще один четырехдневный период отдыха – с четверга, 9 мая (День Победы) по воскресенье, 12 мая. Пятница, 10 мая, станет выходным днем в связи с переносом выходного с субботы, 6 января.

Добавим, такое чередование выходных и рабочих дней относится лишь к тем, кто работает по графику 5/2.