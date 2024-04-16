За I квартал 2024 года в консолидированный бюджет РФ из Удмуртии поступило почти 117 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В консолидированный бюджет России за первый квартал 2024 года налогоплательщики Удмуртии направили почти 117 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба УФНС по республике, это на 62% больше, чем годом ранее.

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 71%, составив 94,5 млрд руб. В республиканский бюджет поступило 22,4 млрд руб., что на 32% больше.

Также на 31 млрд руб. увеличились поступления налога на добычу природных ископаемых. Этот факт связывают с ростом цен на нефть, а также с ростом выручки нефтедобывающих предприятий в Удмуртии.

Поступления по НДС увеличились на 6,8 млрд руб., по налогу на прибыль организаций — на 3,4 млрд руб., по НДФЛ — на 2,5 млрд руб.