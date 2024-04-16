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За I квартал 2024 года в консолидированный бюджет РФ из Удмуртии поступило почти 117 млрд рублей

14:25, 16 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
За I квартал 2024 года в консолидированный бюджет РФ из Удмуртии поступило почти 117 млрд рублей
14:25, 16 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Удмуртия\n#Россия\n#бюджет\n#налоги
Фото: ИА «Сусанин»
213
0

Это более 80% налогов, собранных в республике.

Ижевск. Удмуртия. В консолидированный бюджет России за первый квартал 2024 года налогоплательщики Удмуртии направили почти 117 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба УФНС по республике, это на 62% больше, чем годом ранее

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 71%, составив 94,5 млрд руб. В республиканский бюджет поступило 22,4 млрд руб., что на 32% больше. 

Также на 31 млрд руб. увеличились поступления налога на добычу природных ископаемых. Этот факт связывают с ростом цен на нефть, а также с ростом выручки нефтедобывающих предприятий в Удмуртии.

Поступления по НДС увеличились на 6,8 млрд руб., по налогу на прибыль организаций — на 3,4 млрд руб., по НДФЛ — на 2,5 млрд руб.

14:25, 16 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Удмуртия\n#Россия\n#бюджет\n#налоги