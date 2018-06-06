Евросоюз подготовил ответные меры на введение США пошлин на металлы

Они уже направлены в ВТО и начнут действовать в июле.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз ответил на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия. Еврокомиссия анонсировала встречные пошлины на ряд американских товаров, которые начнут действовать с начала июля, пишут «Известия».

Информация о введении пошлин отправлена в ВТО. В документе подчеркивается, что принятые меры полностью соответствуют правилам Всемирной торговой организации и должны компенсировать ущерб в размере 64 млрд евро, который ЕС понесет из-за введения пошлин США.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады в размере 25% и 10% соответственно. Цель введения данной меры - поддержка американских металлургов.

Ранее Вашингтон повысил пошлины на металлы из Китая. В ответ Пекин тоже ввел пошлины – на 128 наименований американских товаров, поставляемых в КНР.