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Евросоюз подготовил ответные меры на введение США пошлин на металлы

17:36, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:36, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#политика\n#США\n#торговля\n#Китай\n#Евросоюз\n#экспорт\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Они уже направлены в ВТО и начнут действовать в июле.  

Брюссель. Бельгия. Евросоюз ответил на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия. Еврокомиссия анонсировала встречные пошлины на ряд американских товаров, которые начнут действовать с начала июля, пишут «Известия»

Информация о введении пошлин отправлена в ВТО. В документе подчеркивается, что принятые меры полностью соответствуют правилам Всемирной торговой организации и должны компенсировать ущерб в размере 64 млрд евро, который ЕС понесет из-за введения пошлин США. 

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады в размере 25% и 10% соответственно. Цель введения данной меры - поддержка американских металлургов. 

Ранее Вашингтон повысил пошлины на металлы из Китая. В ответ Пекин тоже ввел пошлины – на 128 наименований американских товаров, поставляемых в КНР.

17:36, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
163
0
#экономика\n#политика\n#США\n#торговля\n#Китай\n#Евросоюз\n#экспорт\n#импорт

 

 

 


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