В Роскосмосе сообщили об успешном выходе на орбиту ракеты «Ангара-А5»

Восточный. Амурская область. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Об этом информирует RT со ссылкой на Роскосмос.

В официальном Telegram-канале госкорпорации сообщается, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и в настоящее время выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту.

Это первый запуск новой российской ракеты-носителя с космодрома Восточный. Ранее состоялось несколько стартов с космодрома Плесецк.

Грузоподъемность ракеты составляет 24 тонны при выводе на низкую околоземную орбиту (200 километров). Это на 4 тонны больше, чем могли поднять российские ракеты предыдущих серий.

Ожидается, что в ближайшем времени ракета «Ангара-А5» заменит «Протон-М», запуски которого осуществляются исключительно с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане.