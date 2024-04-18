В Германии заявили о задержании «диверсантов из России»

Байтройт. Германия. Двоих подозреваемых в связях с российскими спецслужбами задержали в городе Байройт на юго-востоке Германии. В Министерство иностранных дел Германии в связи с этим вызвали посла РФ Сергея Нечаева, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild и Spiegel.

По данным немецкой прессы, главным подозреваемым является 39-летний житель Баварии Дитер С. В федеральной прокуратуре Германии считают, что он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года. В частности, он якобы собирался совершить поджоги и взрывы на объектах оборонной инфраструктуры и военной промышленности. Вместе с ним задержан 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й. Обоих взяли под стражу утром 17 апреля.