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В Германии заявили о задержании «диверсантов из России»

15:41, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Германии заявили о задержании «диверсантов из России»
15:41, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Германия\n#Россия\n#шпионаж\n#диверсии\n#спецслужбы\n#разведка\n#дипломатия\n#скандал\n#задержание
Фото: pxhere.com
34
0

В МИД ФРГ в связи с этим вызвали посла РФ.

Байтройт. Германия. Двоих подозреваемых в связях с российскими спецслужбами задержали в городе Байройт на юго-востоке Германии. В Министерство иностранных дел Германии в связи с этим вызвали посла РФ Сергея Нечаева, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild и Spiegel.

По данным немецкой прессы, главным подозреваемым является 39-летний житель Баварии Дитер С. В федеральной прокуратуре Германии считают, что он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года. В частности, он якобы собирался совершить поджоги и взрывы на объектах оборонной инфраструктуры и военной промышленности. Вместе с ним задержан 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й. Обоих взяли под стражу утром 17 апреля.

15:41, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Германия\n#Россия\n#шпионаж\n#диверсии\n#спецслужбы\n#разведка\n#дипломатия\n#скандал\n#задержание