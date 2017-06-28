СМИ: Евросоюз официально продлил еще на полгода санкции против России

Об этом сообщается со ссылкой на дипломатические источники.

Брюссель. Бельгия. Совет Евросоюза принял решение о продлении действия экономических санкций против России еще на полгода. Об этом в среду, 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Как и ранее, ограничительные меры против целых секторов российской экономики продлены в связи с ситуацией на востоке Украины. Страны ЕС по-прежнему требуют от России выполнения Минских соглашений, стороной которых, как неоднократно указывалось МИДом РФ, наша страна не является.

Ранее сообщалось, что продление было предварительно согласовано 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств. В среду, 28 июня, был подписан соответствующий правовой акт.