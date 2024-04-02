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С Украины в Россию пытались ввезти спрятанную в иконах взрывчатку

10:54, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
С Украины в Россию пытались ввезти спрятанную в иконах взрывчатку
10:54, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Латвия\n#Россия\n#контрабанда\n#граница\n#ФСБ\n#взрывчатка\n#иконы
Фото: pxhere.com
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Контрабанду изъяли на границе с Латвией.

Псков. Псковская область. Партию взрывчатки иностранного производства изъяли на российско-литовской границе в Псковской области. Отправленный с Украины груз был спрятан в иконах и церковной утвари, пишет «Российская газета».

Как рассказали изданию в Центре общественных связей ФСБ, контрабанду нашли на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В автомобиле перевозили 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Груз был отправлен по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Курьер задержан, возбуждено уголовное дело.

UPD: позднее в ФСБ уточнили, что взрывчатку везли в Москву. По оценке специалистов, ее хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

10:54, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Латвия\n#Россия\n#контрабанда\n#граница\n#ФСБ\n#взрывчатка\n#иконы