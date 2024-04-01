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Ушел из жизни капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

10:54, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
10:54, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#Украина\n#Одесса\n#КВН\n#телевидение\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
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Коллектив получил всесоюзную популярность в годы перестройки.

Москва. Стало известно о смерти бывшего капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Автор юмористических номеров и сценарист телепередач скончался на 73 году жизни, пишет Газета.ру.

Известность Светослав Пелишенко получил после выступления команды «Одесские джентльмены» в конце 80-х годов в первых выпусках возрожденной программы «Клуб веселых и находчивых». Коллектив студентов Одесского госуниверситета дважды становился чемпионом высшей лиги КВН.

Помимо того, Светослав Пелишенко был доцентом и преподавателем, кандидатом физико-математических наук. Работал на российском телевидении, готовил программы «Голубой огонек», «Городок», «Юрмалина» и другие.

10:54, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Россия\n#Украина\n#Одесса\n#КВН\n#телевидение\n#смерть\n#некролог