Ушел из жизни капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Москва. Стало известно о смерти бывшего капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Автор юмористических номеров и сценарист телепередач скончался на 73 году жизни, пишет Газета.ру.

Известность Светослав Пелишенко получил после выступления команды «Одесские джентльмены» в конце 80-х годов в первых выпусках возрожденной программы «Клуб веселых и находчивых». Коллектив студентов Одесского госуниверситета дважды становился чемпионом высшей лиги КВН.

Помимо того, Светослав Пелишенко был доцентом и преподавателем, кандидатом физико-математических наук. Работал на российском телевидении, готовил программы «Голубой огонек», «Городок», «Юрмалина» и другие.