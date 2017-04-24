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      Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции

      10:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #политика\n#выборы\n#власть\n#голосование\n#Франция
      Фото: twitter.com/ajenglish
      123
      0

      Он получил 23,82 процента голосов.

      Париж. Франция. Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов Франции. Он получил 23,82 процента голосов, сообщает «Российская газета».

      Председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен тоже прошла во второй тур выборов. Она набрала 21,58 процента голосов. На третьем месте оказался кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон – 19,96 процентов. Лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон занял четвертую строчку. За него проголосовали 19,49 процентов избирателей.

      Всего в выборах главы страны участвовали более 46 миллиона бюллетеней

      Второй тур запланирован на 7 мая.

      10:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #политика\n#выборы\n#власть\n#голосование\n#Франция
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