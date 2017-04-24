Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции

Он получил 23,82 процента голосов.

Париж. Франция. Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов Франции. Он получил 23,82 процента голосов, сообщает «Российская газета».

Председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен тоже прошла во второй тур выборов. Она набрала 21,58 процента голосов. На третьем месте оказался кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон – 19,96 процентов. Лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон занял четвертую строчку. За него проголосовали 19,49 процентов избирателей.

Всего в выборах главы страны участвовали более 46 миллиона бюллетеней

Второй тур запланирован на 7 мая.