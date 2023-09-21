При обстреле автомобиля в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

Джанятаг. Азербайджан. Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел возле населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине военнослужащие погибли, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел 20 сентября. Огонь велся из стрелкового оружия. Количество погибших не указывается. Обстоятельства произошедшего выясняют представители следственных органов России и Азербайджана.

Напомним, 19 сентября в Баку объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе для восстановления конституционного строя.

По данным местных правозащитников, в результате обстрелов за сутки в регионе погибли 32 человека и более 200 получили ранения. В числе жертв военных действий – семеро мирных граждан, в том числе двое детей.

Российские миротворцы эвакуировали из опасных мест Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов более 3 тыс. жителей, из них 1 428 - дети.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились о полном прекращении огня, разоружении и расформировании местных вооруженных сил.

В Минобороны Азербайджана пообещали остановить антитеррористическую операцию. На 21 сентября в городе Евлахе назначена встреча с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции региона.

В Ереване с 19 сентября проходят митинги с требованиями помощи жителям непризнанной республики Арцах (Нагорный Карабах) и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В парламенте Армении заявили о подготовке к импичменту главы правительства.

В МИД России напомнили, что власти Армении на саммитах под эгидой Евросоюза в октябре 2022 и мае 2023 года признали Нагорный Карабах частью Азербайджана.