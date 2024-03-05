Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

Глушково. Курская область. Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала железнодорожная станция Глушково. Она находится в Курской области, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил глава региона Роман Старовойт, было зафиксировано 9 прилетов. На станции начался пожар, который в настоящее время потушен. Люди не пострадали, повреждены линии электропередачи. В результате оказались обесточены станция Глушково и населенный пункт Кульбаки. Аварийные работы начнутся в ближайшее время, пообещал губернатор.

Позднее в компании «РЖД» уточнили, что инфраструктура станции находится в рабочем состоянии, движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме.