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Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

11:04, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области
11:04, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#железная дорога\n#обстрел\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
158
0

Вспыхнул пожар, повреждены линии электропередачи.

Глушково. Курская область. Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала железнодорожная станция Глушково. Она находится в Курской области, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил глава региона Роман Старовойт, было зафиксировано 9 прилетов. На станции начался пожар, который в настоящее время потушен. Люди не пострадали, повреждены линии электропередачи. В результате оказались обесточены станция Глушково и населенный пункт Кульбаки. Аварийные работы начнутся в ближайшее время, пообещал губернатор.

Позднее в компании «РЖД» уточнили, что инфраструктура станции находится в рабочем состоянии, движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме. 

11:04, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#железная дорога\n#обстрел\n#военные\n#СВО\n#спецоперация