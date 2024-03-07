Трое моряков погибли в Аденском заливе после обстрела сухогруза хуситами

Сана. Йемен. В результате атаки йеменских повстанцев на сухогруз в Аденском заливе погибли 3 члена экипажа. Еще 4 человека ранены, передает ИА «Регнум» со ссылкой на сообщение Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети.

Отмечается, что из четверых пострадавших трое находятся в критическом состоянии. Как выяснилось, по шедшему под флагом Барбадоса либерийскому судну True Confidence была выпущена баллистическая ракета. Сухогруз загорелся и лег в дрейф. Хуситы утверждают, что в действительности атакованное судно было американским.

По данным военных США, за последние двое суток это уже 5 нападение боевиков йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» на корабли у берегов Аравийского полуострова.

Напомним, 2 марта стало известно о затоплении обстрелянного хуситами ходившего под флагом Белиза британского судна Rubymar в Красном море. Команда покинула его после обстрела.

В ноябре 2023 года движение хуситов объявило, что будет атаковать торговые суда в Красном море с целью нанести экономический ущерб Израилю и помочь палестинцам из сектора Газа. Это уже привело к убыткам более чем у половины британских ретейлеров и экспортеров. Кроме того, в Великобритании возникла угроза дефицита ввозимого из Азии чая. А в конце февраля 2024 года хуситы повредили 4 кабеля связи между Европой и Азией, что привело к перебоям с интернетом в ряде стран.