Азербайджанские военные заявили об антитеррористической операции в Карабахе

Баку. Азербайджан. Антитеррористические мероприятия локального характера начались в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Целью мероприятий в ведомстве назвали восстановление конституционного строя и пресечение провокаций на указанной территории. Также сообщается, что они проводятся для обеспечения положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

В Минобороны Азербайджана добавили, что проинформировали о происходящем командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра.

Ранее стало известно об обстреле позиций Вооруженных сил Армении в Карабахе высокоточным оружием со стороны Азербайджана. Под удар попали долговременные огневые точки и другие объекты военного назначения, заявили в Баку.

Напомним, конфликт между Ереваном и Баку из-за Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой осенью 2020 года. По результатам военных действий армянские военные покинули часть занятых после распада СССР территорий, включая город Шуши. В ночь на 10 ноября было заключено соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России.

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.