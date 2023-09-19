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Азербайджанские военные заявили об антитеррористической операции в Карабахе

15:01, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Азербайджанские военные заявили об антитеррористической операции в Карабахе
15:01, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
257
0
#Армения\n#Азербайджан\n#Минобороны\n#конфликт\n#военные
Фото: pxhere.com
257
0

Целью является восстановление конституционного порядка в регионе, пояснили в оборонном ведомстве.

Баку. Азербайджан. Антитеррористические мероприятия локального характера начались в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Целью мероприятий в ведомстве назвали восстановление конституционного строя и пресечение провокаций на указанной территории. Также сообщается, что они проводятся для обеспечения положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

В Минобороны Азербайджана добавили, что проинформировали о происходящем командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра. 

Ранее стало известно об обстреле позиций Вооруженных сил Армении в Карабахе высокоточным оружием со стороны Азербайджана. Под удар попали долговременные огневые точки и другие объекты военного назначения, заявили в Баку.

Напомним, конфликт между Ереваном и Баку из-за Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой осенью 2020 года. По результатам военных действий армянские военные покинули часть занятых после распада СССР территорий, включая город Шуши. В ночь на 10 ноября было заключено соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. 

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

15:01, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
257
0
#Армения\n#Азербайджан\n#Минобороны\n#конфликт\n#военные