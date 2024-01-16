Иран ударил ракетами по иракскому Эрбилю и сирийскому Алеппо

Эрбиль. Ирак. Город Эрбиль на севере Ирака, и также Алеппо в Сирии подверглись атакам беспилотников и баллистических ракет с территории Ирана. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), целью нанесенных вечером 15 января ударов были «шпионские центры и собрания антииранских террористических группировок», пишет «Интерфакс».

В частности, утверждается, что уничтожена штаб-квартира израильской спецслужбы «Моссад», действовавшая в иракском Курдистане. Также говорится, что КСИР нанес удар по «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии в ответ на взрыв, организованный радикалами возле могилы бывшего командующего КСИР Кассема Сулеймани 3 января 2024 года в иранском Кермане. Тогда погибло около 100 человек.

По данным телеканала Al Jazeera, одной из целей атаки было американское консульство в Эрбиле. Телеканал ABC News сообщает о сбитии 3 дронов возле аэропорта Эрбиля. Воздушная гавань временно прекратила работу. Также есть информация о гибели 4 человек. Военных США и проамериканской коалиции среди них нет. Как пишет «Российская газета», среди жертв ракетной атаки – курдский бизнесмен и члены его семьи. По предварительным данным, здание посольства США в Эрбиле от удара разрушилось. Также пострадали 8 других объектов.