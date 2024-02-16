Военкор сообщил об уничтожении обстрелявшего Белгород расчета РСЗО Vampire

Липцы. Харьковская область. Расчет украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, нанесший удар по Белгороду 15 февраля, ликвидирован. Его уничтожили военные из группировки прикрытия государственной границы, пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Боевую машину обнаружила разведка в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Удар по ней был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом, уничтожена и сама РСЗО, и личный состав. В Минобороны эту информацию на данный момент не подтвердили.

Населенный пункт Липцы расположен в 40 километрах от Белгорода. 15 февраля оттуда было выпущено 18 реактивных снарядов. 14 из них были перехвачены средствами ПВО. В результате атаки по уточненным данным в областном центре осколками были убиты 7 человек, в том числе ребенок. 19 белгородцев получили ранения.