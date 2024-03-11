После обстрела Гончаровки Курской области скончался местный житель

Гончаровка. Курская область. Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области скончался от ранения, полученного при обстреле населенного пункта украинскими военными. По данным RT, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также Старовойт поблагодарил врачей, которые, по его словам, сделали все от них зависящее, чтобы спасти раненого. Глава области пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества семьи.

Гончаровку обстреляли со стороны украинской границы утром 11 марта. Скончавшийся мужчина был тяжело ранен, жительница села получила контузию. Дом, в котором они жили, и припаркованный во дворе автомобиль повреждены.

Добавим, 10 марта в Курской области было обстреляно село Гордеевка, люди не пострадали.