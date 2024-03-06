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Склад горючего вспыхнул в Курской области после атаки беспилотника

12:04, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Склад горючего вспыхнул в Курской области после атаки беспилотника
12:04, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#обстрел\n#беспилотники\n#губернатор\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
113
0

Днем ранее в том же регионе под обстрел попала железнодорожная станция.

Железногорск. Курская область. Пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Железногорском районе Курской области. Причиной послужила атака дрона, пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу региона Романа Старовойта. 

Как написал в своем Telegram-канале губернатор, горит резервуар с топливом, на место выехали пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 5 марта в Курской области была обстреляна железнодорожная станция Глушково. В регионе высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования. 

12:04, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#обстрел\n#беспилотники\n#губернатор\n#СВО\n#спецоперация