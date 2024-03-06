Склад горючего вспыхнул в Курской области после атаки беспилотника

Железногорск. Курская область. Пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Железногорском районе Курской области. Причиной послужила атака дрона, пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор, горит резервуар с топливом, на место выехали пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 5 марта в Курской области была обстреляна железнодорожная станция Глушково. В регионе высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования.