Йеменские повстанцы отправили на дно Красного моря британское судно

Сана. Йемен. Ходившее под флагом Белиза британское судно Rubymar затонуло в Красном море. Как пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Al Arabiya, ранее оно получило повреждения в результате атаки йеменских повстанцев из движения хуситов.

Сухогруз пошел ко дну вечером 1 марта. Отмечается, что это произошло на фоне неблагоприятных погодных условий и сильного ветра.

Rubymar был обстрелян 19 февраля в Аденском заливе. Экипаж покинул судно из-за опасности затопления, однако оно произошло не сразу.

Напомним, в ноябре 2023 года движение хуситов объявило, что будет атаковать торговые суда в Красном море с целью нанести экономический ущерб Израилю и помочь палестинцам из сектора Газа. Это уже привело к убыткам более чем у половины британских ретейлеров и экспортеров. Кроме того, в Великобритании возникла угроза дефицита ввозимого из Азии чая. А в конце февраля 2024 года хуситы повредили 4 кабеля связи между Европой и Азией, что привело к перебоям с интернетом в ряде стран.