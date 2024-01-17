Иран атаковал базы радикальной группировки в Пакистане

Гвадар. Пакистан. Две базы радикальной группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане стали целями атаки ракетами и дронами со стороны Ирана. Объекты были уничтожены вечером 16 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание «Мехр».

Сообщается, что базы располагались в провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Власти Пакистана осудили удар по своей территории и предупредили о возможных последствиях. Отмечается, что такие действия являются нарушением суверенитета страны и были предприняты без предупреждения и консультаций. Также заявлено, что в результате атаки погибли двое детей, еще три ребенка получили ранения.

Группировка «Джейш аль-Адль» признана террористической в Иране, США, Японии, Новой Зеландии. Действует в приграничных с Пакистаном регионах, населенных белуджами, также взаимодействует с курдскими сепаратистами в Иране.

Напомним, 15 января иранские вооруженные силы нанесли также удары по базам террористов в Ираке и Сирии.