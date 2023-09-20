Власти Нагорного Карабаха согласились расформировать свои вооруженные силы

Степанакерт. Азербайджан. Армия обороны непризнанной республики Арцах (Нагорный Карабах) будет разоружена и расформирована, тяжелая военная техника выведена. Соглашение об этом заключили азербайджанская сторона и власти региона, пишут «Известия» со ссылкой на агентство NEWS.am.

Боевые действия прекратятся с 13:00 20 сентября. Сообщается, что переговоры прошли при посредничестве командования российского миротворческого контингента. 21 сентября должна пройти встреча армянского населения Карабаха с представителями властей Азербайджана.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха. Условиям для прекращения боевых действий президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал разоружение армянских военных, находящихся в регионе.

Ереван отрицает наличие своих вооруженных сил в Арцахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении заключенных ранее договоренностей.