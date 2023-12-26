Корабль «Новочеркасск» пострадал в результате атаки ВСУ в Феодосии

Феодосия. Крым. Большой десантный корабль Черноморского флота «Новочеркасск» получил повреждения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Характер повреждений не уточняется. Как пояснили агентству в Минобороны, по Феодосии ударили авиационными управляемыми ракетами. Они были запущены в районе населенного пункта Жовтень в 125 км северо-восточнее Николаева с двух самолетов Су-24. Оба уничтожены российскими средствами ПВО, отметили в ведомстве.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в ночь на 26 декабря атаке ВСУ подвергся порт Феодосии. Вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить, район был оцеплен. В результате атаки погиб один житель, ранения получили двое. Повреждены 6 зданий. Жителей отправили в пункты временного размещения, многие предпочли поселиться у родных и знакомых.

По данным Telegram-канала Baza, эвакуировать пришлось более 350 человек. Два пункта временного размещения для них открыли в школах. Пожар в порту охватил более 1000 квадратных метров, сообщает издание. В результате взрывов в близлежащих жилых домах выбило стекла, пострадали витрины магазинов, а также здание вокзала.