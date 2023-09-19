Жители столицы Армении требуют на митинге помощи Карабаху и отставки Пашиняна

Ереван. Армения. Недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна жители Еревана перекрыли проспект Тиграна Меца. Также они проводят митинг у здания правительства республики, прилегающие улицы заблокированы, пишет Лента.ру со ссылкой на Sputnik.

Протесты начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории самопровозглашенной республики. Сообщалось, в частности, об ударах по позициям армянских военных. Ереван отрицает наличие своих вооруженных сил в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении заключенных ранее договоренностей.

Тем временем протестующие в Ереване обвиняют Пашиняна в предательстве и требуют признания республики Арцах (Нагорный Карабах).