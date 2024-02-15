При обстреле Белгорода реактивными снарядами погибли пять человек

Белгород. Белгородская область. В результате удара по Белгороду погибли 5 человек, в том числе ребенок. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу области Вячеслава Гладкова.

Губернатор уточнил, что это предварительные данные. Также Гладков написал в своем Telegram-канале о 18 раненых, среди которых 5 детей.

Повреждения получили 5 многоквартирных домов, магазин, здание промышленного предприятия и 7 частных домовладений.

В Минобороны сообщили об уничтожении в Белгородской области силами ПВО 14 реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По данным ведомства, это произошло около 12:30.

По данным СМИ, осколки снарядов попали в торговый центр на улице Плеханова, а также на стадион возле школы №42. В соцсетях появились фотографии выбитых стекол в жилых домах и пострадавших машин.

Напомним, 30 декабря 2023 года в центральной части Белгорода в результате обстрела ВСУ погибли по уточненным данным 25 человек, ранения получили более 100 жителей.

UPD: позднее число погибших при ударе по Белгороду 15 февраля возросло до 6 человек.