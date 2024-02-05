При обстреле Лисичанска погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР

Луганск. ЛНР. В разрушенной украинскими военными пекарне в Лисичанске находился министр чрезвычайных ситуаций ЛНР полковник Алексей Потелещенко. Он погиб, как и другие жертвы обстрела, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, передает RT.

Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким Потелещенко. По словам главы ЛНР, погибший был «решительным и волевым командиром».

«Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Напомним, 3 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по Лисичанску. В результате было разрушено здание пекарни. Погибли 28 человек, в том числе ребенок. 4 февраля в республике был объявлен траур по жертвам обстрела.

UPD: позднее стало известно, что среди погибших при обрушении пекарни и кафе в Лисичанске погибли также погибли двое депутатов муниципального округа Артем Тростянский и Иван Жушма.