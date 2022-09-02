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Командиров 56-й бригады ВСУ уничтожили авиаударом в Донбассе

17:31, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Командиров 56-й бригады ВСУ уничтожили авиаударом в Донбассе
17:31, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
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#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#авиация\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация
Фото: vk.com/rt_russian
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Погибли 12 офицеров, находившихся в штабе.

Михайловка. ДНР. Командный состав 56-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожен российской авиацией в Михайловке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Минобороны России.

«В результате высокоточного удара Военно-космических сил РФ по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, экипажи ВКС нанесли удары в Николаевской области, ликвидировав 60 украинских националистов.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили 6 складов оружия ВСУ.

17:31, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
168
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#авиация\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация