Михайловка. ДНР. Командный состав 56-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожен российской авиацией в Михайловке Донецкой народной республики. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Минобороны России.

«В результате высокоточного удара Военно-космических сил РФ по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, экипажи ВКС нанесли удары в Николаевской области, ликвидировав 60 украинских националистов.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили 6 складов оружия ВСУ.