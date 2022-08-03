Финляндия может перейти с российской железнодорожной колеи на европейскую

Хельсинки. Финляндия. Железные дороги Финляндии могут перевести с российского стандарта колеи на европейский. Заменить пути предложила властям страны Европейская комиссия, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Европейская колея равна 1435 мм, российская – 1524 мм. До 1917 года Финляндия входила в Российскую империю, в наследство от которой ей достались именно такие железные дороги. Менять колею власти страны до сих пор не собирались.

Теперь ситуация может измениться. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы новые железнодорожные пути финны строили по европейскому стандарту, а старые перевели на него по плану, который им самим предстоит составить.

В то же время в министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии эту идею не одобрили.

«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, и я верю, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание, и наша колея должна быть сохранена. Изменение ширины колеи не является экономически выгодным», — приводит агентство слова главы ведомства Тимо Харакки.

Напомним, недавно Финляндия вместе со Швецией подали заявления о вступлении в НАТО.