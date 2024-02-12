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В Ижевске на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с легковушкой

11:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с легковушкой
11:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#авария\n#автомобиль
Фото: ИА «Сусанин»
675
0

Из-за небольшого расстояния до автомобиля поезд не успел вовремя остановиться.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошло ДТП с участием легковой машины и поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). 

Авария произошла 11 февраля в 14:37. Несмотря на приближающийся грузовой поезд, на ж/д переезд участка железной дороги Ижевск–Заводская выехал автомобиль. Машинист начал резкое торможение, но из-за недостаточного расстояния поезд всё же врезался в машину. 

В результате ДТП никто не пострадал. Авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

Водителям напоминают, что при пересечении железнодорожных переездов им нужно быть внимательными и соблюдать ПДД. 

11:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#авария\n#автомобиль