В Ижевске на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошло ДТП с участием легковой машины и поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Авария произошла 11 февраля в 14:37. Несмотря на приближающийся грузовой поезд, на ж/д переезд участка железной дороги Ижевск–Заводская выехал автомобиль. Машинист начал резкое торможение, но из-за недостаточного расстояния поезд всё же врезался в машину.

В результате ДТП никто не пострадал. Авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

Водителям напоминают, что при пересечении железнодорожных переездов им нужно быть внимательными и соблюдать ПДД.