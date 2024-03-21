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Последствия схода вагонов грузового поезда устраняют в Забайкалье

14:13, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Последствия схода вагонов грузового поезда устраняют в Забайкалье
14:13, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Забайкальский край\n#железная дорога\n#авария\n#поезда
Фото: pxhere.com
22
0

Люди не пострадали.

Гыршелун. Забайкальский край. Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Забайкальском крае. Инцидент произошел на перегоне Гыршелун – Хушенга, пишут «Известия».

Как отмечается в Telegram-канале Забайкальской железной дороги, люди не пострадали, выбросов вредных веществ не произошло. Происшествие не повлияло на расписание пассажирских поездов.

Причина крушения устанавливается. На место аварии направлены 3 восстановительных поезда. Организован оперативный штаб по ликвидации последствий.

Напомним, 18 марта с путей сошли 20 вагонов грузового поезда на Транссибирской магистрали. 

14:13, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Забайкальский край\n#железная дорога\n#авария\n#поезда