Последствия схода вагонов грузового поезда устраняют в Забайкалье

Гыршелун. Забайкальский край. Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Забайкальском крае. Инцидент произошел на перегоне Гыршелун – Хушенга, пишут «Известия».

Как отмечается в Telegram-канале Забайкальской железной дороги, люди не пострадали, выбросов вредных веществ не произошло. Происшествие не повлияло на расписание пассажирских поездов.

Причина крушения устанавливается. На место аварии направлены 3 восстановительных поезда. Организован оперативный штаб по ликвидации последствий.

Напомним, 18 марта с путей сошли 20 вагонов грузового поезда на Транссибирской магистрали.