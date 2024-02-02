На таможне в Чите перехватили партию военной формы для ВСУ

Чита. Забайкальский край. Контейнеры с формой для ВСУ обнаружили в грузовом поезде в Забайкалье. Об этом рассказал начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Груз был задекларирован как спортивная и рабочая одежда. Его отправили транзитом через Китай и Россию в Польшу. Проверка показала, что в 8 контейнерах находилось обмундирование с символикой украинской армии. Баулы с формой были упакованы заводским способом, отметили таможенники.

Груз задержан, к досмотру подключились сотрудники ФСБ.