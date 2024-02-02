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На таможне в Чите перехватили партию военной формы для ВСУ

12:06, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На таможне в Чите перехватили партию военной формы для ВСУ
12:06, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
413
0
#Забайкальский край\n#одежда\n#железная дорога\n#поезда\n#Украина\n#Китай\n#Польша\n#таможня\n#ФСБ\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
413
0

Контейнеры находились в грузовом поезде, направлявшемся в Польшу.

Чита. Забайкальский край. Контейнеры с формой для ВСУ обнаружили в грузовом поезде в Забайкалье. Об этом рассказал начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Груз был задекларирован как спортивная и рабочая одежда. Его отправили транзитом через Китай и Россию в Польшу. Проверка показала, что в 8 контейнерах находилось обмундирование с символикой украинской армии. Баулы с формой были упакованы заводским способом, отметили таможенники.

Груз задержан, к досмотру подключились сотрудники ФСБ.

12:06, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
413
0
#Забайкальский край\n#одежда\n#железная дорога\n#поезда\n#Украина\n#Китай\n#Польша\n#таможня\n#ФСБ\n#СВО\n#спецоперация