Уголовное дело возбудили против высадившей кота в Кирове проводницы

Киров. Кировская область. Гибель кота Твикса, высаженного из поезда, стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении проводницы. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Информацию агентство получило от информированного источника, также факт возбуждения дела подтвердил хозяин погибшего питомца, житель Санкт-Петербурга Эдгар Гайфуллин.

Как уже сообщалось, инцидент произошел 11 января. Твикс выбрался из переноски, когда перевозивший его родственник хозяина уснул. Гулявшего по вагону кота обнаружила работница РЖД. Она посчитала его бродячим и высадила на станции Киров, где в это время стояли сильные морозы. Владелец назначил премию в 30 тыс. рублей тому, кто спасет его любимца. Однако 20 января кота нашли мертвым.

Компания принесла хозяину погибшего животного извинения и начала служебное расследование. Проводницу временно отстранили от работы. В РЖД также пообещали изменить правила перевозки животных.

UPD: как уточнили позднее в Следственном комитете, уголовное дело пока не возбуждалось, идет проверка.