Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Уголовное дело возбудили против высадившей кота в Кирове проводницы

11:04, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Уголовное дело возбудили против высадившей кота в Кирове проводницы
11:04, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
217
0
#Санкт-Петербург\n#Киров\n#РЖД\n#железная дорога\n#поезда\n#уголовное дело\n#жестокость\n#животные\n#коты
Фото: pxhere.com
217
0

Животное погибло, история вызвала широкий резонанс.

Киров. Кировская область. Гибель кота Твикса, высаженного из поезда, стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении проводницы. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Информацию агентство получило от информированного источника, также факт возбуждения дела подтвердил хозяин погибшего питомца, житель Санкт-Петербурга Эдгар Гайфуллин.

Как уже сообщалось, инцидент произошел 11 января. Твикс выбрался из переноски, когда перевозивший его родственник хозяина уснул. Гулявшего по вагону кота обнаружила работница РЖД. Она посчитала его бродячим и высадила на станции Киров, где в это время стояли сильные морозы. Владелец назначил премию в 30 тыс. рублей тому, кто спасет его любимца. Однако 20 января кота нашли мертвым. 

Компания принесла хозяину погибшего животного извинения и начала служебное расследование. Проводницу временно отстранили от работы. В РЖД также пообещали изменить правила перевозки животных.

UPD: как уточнили позднее в Следственном комитете, уголовное дело пока не возбуждалось, идет проверка.

11:04, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
217
0
#Санкт-Петербург\n#Киров\n#РЖД\n#железная дорога\n#поезда\n#уголовное дело\n#жестокость\n#животные\n#коты