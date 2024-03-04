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Из-за взрыва на мосту под Самарой было изменено расписание поездов

16:36, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за взрыва на мосту под Самарой было изменено расписание поездов
16:36, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Самарская область\n#железная дорога\n#взрыв\n#мост\n#расписание\n#поезда
Фото: pxhere.com
244
0

Позднее движение по одному из путей возобновилось.

Чапаевск. Самарская область. Взрывное устройство сдетонировало на железнодорожном мосту в Самарской области между станциями Звезда и Чапаевск. Из-за этого были внесены поправки в расписание, пишет «Российская газета».

Как сообщили на Куйбышевской железной дороге, поезд №10 Москва - Самара направили через станцию Жигулевск. В столицу области он прибыл с задержкой на 1 час 47 минут. По тому же маршруту направили поезда №110 Пенза - Самара, №14 Москва - Челябинск, №131 Орск - Москва и №124 Белгород - Новосибирск. А поезда №50 Москва - Самара, №32 Москва – Орск и №132 Москва - Орск решено было направить через станцию Кинель. Более 200 пассажиров пригородного поезда №7574 Сызрань - Мирная доставили к станции назначения автобусами. 2 электропоезда: №7552 Сызрань – Мирная и №7557 Мирная – Сызрань отменили.

Позднее стало известно, что по результатам проверки состояния моста один из идущих по сооружению  путей был признан безопасным, движение по нему возобновилось. Причины взрыва устанавливаются.

16:36, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Самарская область\n#железная дорога\n#взрыв\n#мост\n#расписание\n#поезда