Из-за взрыва на мосту под Самарой было изменено расписание поездов

Чапаевск. Самарская область. Взрывное устройство сдетонировало на железнодорожном мосту в Самарской области между станциями Звезда и Чапаевск. Из-за этого были внесены поправки в расписание, пишет «Российская газета».

Как сообщили на Куйбышевской железной дороге, поезд №10 Москва - Самара направили через станцию Жигулевск. В столицу области он прибыл с задержкой на 1 час 47 минут. По тому же маршруту направили поезда №110 Пенза - Самара, №14 Москва - Челябинск, №131 Орск - Москва и №124 Белгород - Новосибирск. А поезда №50 Москва - Самара, №32 Москва – Орск и №132 Москва - Орск решено было направить через станцию Кинель. Более 200 пассажиров пригородного поезда №7574 Сызрань - Мирная доставили к станции назначения автобусами. 2 электропоезда: №7552 Сызрань – Мирная и №7557 Мирная – Сызрань отменили.

Позднее стало известно, что по результатам проверки состояния моста один из идущих по сооружению путей был признан безопасным, движение по нему возобновилось. Причины взрыва устанавливаются.