СМИ сообщили о гибели одного из заболевших детей в поезде Тюмень-Адлер

Саратов. Саратовская область. Массовое заболевание детей произошло в поезде Тюмень-Адлер, когда состав следовал через Саратовскую область. Как передает со ссылкой на собственные источники «Рен ТВ», один ребенок скончался.

С поезда сняли более 100 юных пассажиров. Инфекционное заболевание подозревают не менее чем у 38 из них. При этом 29 школьников находятся в состоянии легкой степени тяжести, состояние средней степени тяжести отмечается у 9. Пациенты жалуются на повышенную температуру. Всех заболевших отправляют в областную инфекционную больницу.

Как сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале, врачи и специалисты Роспотребнадзора осматривают детей и оказывают им помощь. Известно, что в поезде ехало 125 школьников. Для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02.

Информацию о гибели одного из заболевших губернатор комментировать не стал.

UPD: позднее смерть 12-летней девочки, ехавшей в поезде Тюмень-Адлер, подтвердили в Следственном комитете. Трагедия произошла, когда состав находился на территории Пензенской области, возбуждено уголовное дело. В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области уточнили, что дети могли заболеть гриппом А (данное заболевание называют также свиным гриппом).