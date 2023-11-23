Причиной столкновения поездов под Ульяновском могло быть нетрезвое состояние сотрудницы

Бряндино. Ульяновская область. Столкновение поездов в Ульяновской области могло произойти по причине пьянства на работе дежурной сотрудницы РЖД. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Издание сообщает, что после аварии было проведено медосвидетельствование машинистов и дежурной на станции. Первые двое были трезвыми, а у последней обнаружили 0,352 миллиграмма паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудница призналась, что перед сменой употребила спиртное.

В то же время был выявлен ложный сигнал о свободных путях. Таким образом, на ситуацию подействовал не только человеческий фактор, но и сбой системы. В любом случае, обязанностью сотрудницы было отслеживание обстановки на путях во избежание аварий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железной дороге.

Напомним, поезд сообщением Адлер — Пермь врезался в стоявший на путях маневровый локомотив 22 ноября на перегоне Бряндино-Тиинск Ульяновской области. Травмы получили 25 человек, в том числе несовершеннолетний.