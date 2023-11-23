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Причиной столкновения поездов под Ульяновском могло быть нетрезвое состояние сотрудницы

17:26, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Причиной столкновения поездов под Ульяновском могло быть нетрезвое состояние сотрудницы
17:26, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
439
0
#Ульяновская область\n#происшествие\n#железная дорога\n#поезда\n#авария\n#алкоголь\n#пьянство\n#расследование\n#РЖД
Фото: t.me/ptprok
439
0

Поезд сообщением Адлер-Пермь въехал в стоявший на путях локомотив.

Бряндино. Ульяновская область. Столкновение поездов в Ульяновской области могло произойти по причине пьянства на работе дежурной сотрудницы РЖД. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Издание сообщает, что после аварии было проведено медосвидетельствование машинистов и дежурной на станции. Первые двое были трезвыми, а у последней обнаружили 0,352 миллиграмма паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудница призналась, что перед сменой употребила спиртное.

В то же время был выявлен ложный сигнал о свободных путях. Таким образом, на ситуацию подействовал не только человеческий фактор, но и сбой системы. В любом случае, обязанностью сотрудницы было отслеживание обстановки на путях во избежание аварий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железной дороге.

Напомним, поезд сообщением Адлер — Пермь врезался в стоявший на путях маневровый локомотив 22 ноября на перегоне Бряндино-Тиинск Ульяновской области. Травмы получили 25 человек, в том числе несовершеннолетний. 

17:26, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
439
0
#Ульяновская область\n#происшествие\n#железная дорога\n#поезда\n#авария\n#алкоголь\n#пьянство\n#расследование\n#РЖД