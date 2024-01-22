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В МИД Казахстана пригрозили запретить Тине Канделаки въезд в страну

14:24, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В МИД Казахстана пригрозили запретить Тине Канделаки въезд в страну
14:24, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Россия\n#Казахстан\n#русский язык\n#железная дорога\n#политика\n#дипломат\n#скандал\n#Канделаки
Фото: vk.com/tina_kandelaki
29
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Телеведущая заявила о вытеснении русского языка с карты страны.

Астана. Казахстан. Власти Казахстана могут запретить въезд в страну российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Nur.kz.

О вероятности такого запрета заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. «Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — приводит портал слова дипломата.

В начале января Минтранс Казахстана принял решение дать нескольким железнодорожным станция казахские названия. Так, вокзал Уральска планируют переименовать в Орал. В связи с этим Тина Канделаки в своем Telegram-канале написала, что в Казахстане вытесняют русский язык. 

14:24, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Россия\n#Казахстан\n#русский язык\n#железная дорога\n#политика\n#дипломат\n#скандал\n#Канделаки