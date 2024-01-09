14 вагонов с углем слетели под откос в Забайкалье

Чернышевск. Забайкальский край. Два товарных поезда столкнулись на железной дороге в Забайкальском крае. В результате 14 вагонов сошли с рельсов, 5 из них опрокинулись, передает Рен ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 января. Движение по путям остановлено в обе стороны. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Авария стала причиной задержки двух составов. На станции Чернышевск остановились пассажирские поезда сообщением Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск. Пассажиров обеспечивают питанием и водой, в вагонах поддерживается комфортная температура, сообщили в РЖД.