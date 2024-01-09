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14 вагонов с углем слетели под откос в Забайкалье

10:06, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14 вагонов с углем слетели под откос в Забайкалье
10:06, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
205
0
#Забайкальский край\n#железная дорога\n#авария\n#поезда
Фото: t.me/vm_sut
205
0

В результате на станции Чернышевск задержаны 2 пассажирских поезда.

Чернышевск. Забайкальский край. Два товарных поезда столкнулись на железной дороге в Забайкальском крае. В результате 14 вагонов сошли с рельсов, 5 из них опрокинулись, передает Рен ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 января. Движение по путям остановлено в обе стороны. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Авария стала причиной задержки двух составов. На станции Чернышевск остановились пассажирские поезда сообщением Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск. Пассажиров обеспечивают питанием и водой, в вагонах поддерживается комфортная температура, сообщили в РЖД.

10:06, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
205
0
#Забайкальский край\n#железная дорога\n#авария\n#поезда