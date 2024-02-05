Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Оползень перекрыл движение поездов под Сочи

14:17, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Оползень перекрыл движение поездов под Сочи
14:17, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#дожди\n#железная дорога\n#поезда\n#пассажиры\n#оползень
Фото: скриншот видео с vk.com/sochigov
105
0

Пассажиров доставляют в город автобусами, идет расчистка завалов.

Сочи. Краснодарский край. Железнодорожное движение в окрестностях Сочи приостановлено из-за селя, завалившего пути. Объем грязекаменной массы составляет примерно 5 тыс. кубометров, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Оползень сошел после дождя на железнодорожном перегоне Дагомыс – Лоо. Задержано 6 пассажирских поездов.

На расчистку путей направлены более 100 железнодорожников со спецтехникой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Информацию о движении поездов можно уточнять по телефону горячей линии 8 800 775-00-00.

Пассажиров со станций Лоо и Дагомыс доставляют в Сочи автотранспортом, для этого выделено 22 автобуса. За ночь перевезли 1800 человек, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

14:17, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#дожди\n#железная дорога\n#поезда\n#пассажиры\n#оползень