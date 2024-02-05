Оползень перекрыл движение поездов под Сочи

Сочи. Краснодарский край. Железнодорожное движение в окрестностях Сочи приостановлено из-за селя, завалившего пути. Объем грязекаменной массы составляет примерно 5 тыс. кубометров, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Оползень сошел после дождя на железнодорожном перегоне Дагомыс – Лоо. Задержано 6 пассажирских поездов.

На расчистку путей направлены более 100 железнодорожников со спецтехникой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Информацию о движении поездов можно уточнять по телефону горячей линии 8 800 775-00-00.

Пассажиров со станций Лоо и Дагомыс доставляют в Сочи автотранспортом, для этого выделено 22 автобуса. За ночь перевезли 1800 человек, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.