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О будущем здания вокзала в Кизнере рассказал министр транспорта Удмуртии

17:35, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
О будущем здания вокзала в Кизнере рассказал министр транспорта Удмуртии
17:35, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Кизнер\n#железная дорога\n#вокзал
Фото: ИА "Сусанин"
93
0

Новое здание уже проектируется, а в старом планируют сделать музей.

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв провёл рабочую встречу в Кизнерском районе, где поднимался основной вопрос — строительство нового здания железнодорожного вокзала в райцентре.

Напомним, в мае 2023 года министр уже анонсировал появление нового объекта по соседству с имеющимся павильоном — историческим памятником, возведённом в 1916 году по проекту прославленного архитектора Алексея Щусева (автора мавзолея Ленина и Казанского вокзала в Москве).

«Сегодня ОАО «РЖД» уже проектирует здание нового вокзала. администрация района будет делать прилегающую территорию, подключать здание к сетям. Проект планируют закончить в июле 2024 года. После чего необходимо будет получить разрешение на строительство.

Вокзал будет строиться по новым технологиям. Первый вариант — подобный новому зданию в Можге. После того, как заработает новое здание, в старом администрация Кизнерского района откроет музей. 

17:35, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Кизнер\n#железная дорога\n#вокзал