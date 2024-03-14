О будущем здания вокзала в Кизнере рассказал министр транспорта Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв провёл рабочую встречу в Кизнерском районе, где поднимался основной вопрос — строительство нового здания железнодорожного вокзала в райцентре.

Напомним, в мае 2023 года министр уже анонсировал появление нового объекта по соседству с имеющимся павильоном — историческим памятником, возведённом в 1916 году по проекту прославленного архитектора Алексея Щусева (автора мавзолея Ленина и Казанского вокзала в Москве).

«Сегодня ОАО «РЖД» уже проектирует здание нового вокзала. администрация района будет делать прилегающую территорию, подключать здание к сетям. Проект планируют закончить в июле 2024 года. После чего необходимо будет получить разрешение на строительство.

Вокзал будет строиться по новым технологиям. Первый вариант — подобный новому зданию в Можге. После того, как заработает новое здание, в старом администрация Кизнерского района откроет музей.