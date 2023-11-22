Пассажирский поезд Адлер-Пермь столкнулся с тепловозом под Ульяновском

Бряндино. Ульяновская область. Столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Пермь с локомотивом произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области. Авария случилась между станциями Бряндино и Тиинск в 14:55 МСК, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Telegram-канал Baza, а также телеканалы «Рен ТВ» и «Звезда».

Отмечается, что в вагонах поезда «Адлер-Пермь» могли находиться 396 человек, в том числе 94 ребенка.

Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба РЖД, после столкновения за медпомощью обратились 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Также в компании добавили, что поезд врезался в стоявший на путях маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение. Схода состава в результате удара не последовало.