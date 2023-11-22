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Пассажирский поезд Адлер-Пермь столкнулся с тепловозом под Ульяновском

17:47, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пассажирский поезд Адлер-Пермь столкнулся с тепловозом под Ульяновском
17:47, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
992
0
#Ульяновская область\n#происшествие\n#железная дорога\n#авария\n#РЖД\n#поезда
Фото: duma.gov.ru
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В вагонах могло находиться около 400 человек, в том числе почти 100 детей.

Бряндино. Ульяновская область. Столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Пермь с локомотивом произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области. Авария случилась между станциями Бряндино и Тиинск в 14:55 МСК, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Telegram-канал Baza, а также телеканалы «Рен ТВ» и «Звезда». 

Отмечается, что в вагонах поезда «Адлер-Пермь» могли находиться 396 человек, в том числе 94 ребенка. 

Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба РЖД, после столкновения за медпомощью обратились 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Также в компании добавили, что поезд врезался в стоявший на путях маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение. Схода состава в результате удара не последовало. 

17:47, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
992
0
#Ульяновская область\n#происшествие\n#железная дорога\n#авария\n#РЖД\n#поезда