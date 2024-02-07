В билетах РЖД во втором полугодии появится информация о перевозимом питомце

Москва. Сведения о животных, путешествующих вместе с хозяевами, будет размещена в билетах на поезд. Однако это произойдет не раньше второй половины 2024 года, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Новостью поделился с агентством заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. По его словам, раньше ввести персонификацию животных в билетах не получится, поскольку продажа проездных документов ведется по нескольким каналам.

Напомним, в начале января 2024 года проводница выгнала из поезда в Кирове кота, которого посчитала бездомным. Оказалось, что присматривавший за ним пассажир уснул и не заметил, как животное выбралось из переноски и пошло гулять по вагону. Позднее кота по кличке Твикс, которого забрали из приюта и везли к новому хозяину в Санкт-Петербург, нашли мертвым. Гибель животного вызвала большой общественный резонанс. Федеральная пассажирская компания в связи с этим внесла изменения в инструкции для проводников в части обращения с найденными животными.