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Сторонник проукраинской организации готовил теракт на железной дороге под Самарой

14:31, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сторонник проукраинской организации готовил теракт на железной дороге под Самарой
14:31, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
182
0
#Самарская область\n#железная дорога\n#ФСБ\n#террористы\n#диверсии\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
182
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Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Самара. Самарская область. Теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-центр ФСБ.

Задержанный – житель Самары, сторонник организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). Его поймали еще 15 ноября, а позднее арестовали по решению суда. Какую именно диверсию планировал осуществить злоумышленник, не уточняется. 

Напомним, 7 декабря стало известно, что теракт на БАМе в Бурятии совершил гражданин Белоруссии. Он действовал по указаниям украинских спецслужб.

14:31, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
182
0
#Самарская область\n#железная дорога\n#ФСБ\n#террористы\n#диверсии\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация