Сторонник проукраинской организации готовил теракт на железной дороге под Самарой

Самара. Самарская область. Теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-центр ФСБ.

Задержанный – житель Самары, сторонник организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). Его поймали еще 15 ноября, а позднее арестовали по решению суда. Какую именно диверсию планировал осуществить злоумышленник, не уточняется.

Напомним, 7 декабря стало известно, что теракт на БАМе в Бурятии совершил гражданин Белоруссии. Он действовал по указаниям украинских спецслужб.