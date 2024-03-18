20 вагонов сошли с путей на Транссибе после столкновения с автомобилем

Бамовская. Амурская область. Поезд сбил автомобиль на перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали. В результате с рельсов сошли 20 порожних вагонов грузового поезда, пишет Лента.ру со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, водитель легковушки выехал на пути вне железнодорожного переезда. Сам он с травмами доставлен в больницу, локомотивная бригада не пострадала.

Движение на участке после аварии временно приостановлено. На место ЧП направлены восстановительные поезда. Прокуратура ведет проверку причин и обстоятельств инцидента.