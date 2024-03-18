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20 вагонов сошли с путей на Транссибе после столкновения с автомобилем

11:01, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20 вагонов сошли с путей на Транссибе после столкновения с автомобилем
11:01, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Сибирь\n#Амурская область\n#транспорт\n#железная дорога\n#автомобили\n#авария\n#ДТП\n#поезда
Фото: t.me/vstproc
79
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Движение поездов приостановлено.

Бамовская. Амурская область. Поезд сбил автомобиль на перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали. В результате с рельсов сошли 20 порожних вагонов грузового поезда, пишет Лента.ру со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, водитель легковушки выехал на пути вне железнодорожного переезда. Сам он с травмами доставлен в больницу, локомотивная бригада не пострадала. 

Движение на участке после аварии временно приостановлено. На место ЧП направлены восстановительные поезда. Прокуратура ведет проверку причин и обстоятельств инцидента.

11:01, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Сибирь\n#Амурская область\n#транспорт\n#железная дорога\n#автомобили\n#авария\n#ДТП\n#поезда