Гибель кота Твикса заставила ФПК изменить инструкции для персонала

Москва. Порядок действий сотрудников при обнаружении в поездах и на вокзалах животных без хозяев изменила ФПК (Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД). Причиной послужил вызвавший широкий резонанс случай с котом Твиксом, пишет «Российская газета» со ссылкой ТАСС.

Как заявили в пресс-службе ФПК, теперь железнодорожники, обнаружившие домашнее животное на объекте компании или в поезде дальнего следования, должны принять все необходимые меры для обнаружения владельца. Если же хозяина найти не удалось, собаку или кошку предписано поместить в специализированное багажное купе или на служебное место в штабном вагоне. На ближайшей станции зверя следует передать дежурным сотрудникам.

Напомним, в начале января проводница выгнала из поезда в Кирове кота, которого посчитала бездомным. Оказалось, что присматривавший за ним пассажир уснул и не заметил, как животное выбралось из переноски и пошло гулять по вагону. Позднее кота по кличке Твикс, которого забрали из приюта и везли к новому хозяину в Санкт-Петербург, нашли мертвым. Гибель животного вызвала большой общественный резонанс.

Изменить правила обращения с найденными животными пообещали после инцидента также в РЖД.