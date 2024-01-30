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Гибель кота Твикса заставила ФПК изменить инструкции для персонала

17:37, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Гибель кота Твикса заставила ФПК изменить инструкции для персонала
17:37, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#железная дорога\n#РЖД\n#правила\n#поезда\n#животные\n#коты
Фото: duma.gov.ru
36
0

Трагедия с убежавшим из переноски животным всколыхнула Россию.

Москва. Порядок действий сотрудников при обнаружении в поездах и на вокзалах животных без хозяев изменила ФПК (Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД). Причиной послужил вызвавший широкий резонанс случай с котом Твиксом, пишет «Российская газета» со ссылкой ТАСС.

Как заявили в пресс-службе ФПК, теперь железнодорожники, обнаружившие домашнее животное на объекте компании или в поезде дальнего следования, должны принять все необходимые меры для обнаружения владельца. Если же хозяина найти не удалось, собаку или кошку предписано поместить в специализированное багажное купе или на служебное место в штабном вагоне. На ближайшей станции зверя следует передать дежурным сотрудникам.

Напомним, в начале января проводница выгнала из поезда в Кирове кота, которого посчитала бездомным. Оказалось, что присматривавший за ним пассажир уснул и не заметил, как животное выбралось из переноски и пошло гулять по вагону. Позднее кота по кличке Твикс, которого забрали из приюта и везли к новому хозяину в Санкт-Петербург, нашли мертвым. Гибель животного вызвала большой общественный резонанс.

Изменить правила обращения с найденными животными пообещали после инцидента также в РЖД.

17:37, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#железная дорога\n#РЖД\n#правила\n#поезда\n#животные\n#коты