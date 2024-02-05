Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В 2024 году в Удмуртии на четырёх участках ГЖД проведут капремонт путей

15:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году в Удмуртии на четырёх участках ГЖД проведут капремонт путей
15:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#капремонт
Фото: ИА «Сусанин»
242
0

Самые масштабные работы пройдут на участке Яр – Кожиль.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на четырёх участках железной дороги запланирован капремонт путей. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). 

Всего в текущем году на ГЖД будет обновлено более 370 км пути. В Удмуртии капитальный ремонт проведут на участках: Кизнер – Саркуз, Глазов – Балезино и Болгуры – Кварса. Более масштабные работы запланированы на участке Яр – Кожиль. 

На этих объектах заменят рельсошпальную решетку, глубоко очистят балласт, сварят стыки и уложат бесстыковой путь. 

Также капремонт путей пройдёт в Нижегородской, Кировской, Свердловской и Владимирской областях, Пермском крае и Республике Татарстан. 

«Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов», — заявил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский. 

15:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#капремонт