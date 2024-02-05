В 2024 году в Удмуртии на четырёх участках ГЖД проведут капремонт путей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на четырёх участках железной дороги запланирован капремонт путей. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Всего в текущем году на ГЖД будет обновлено более 370 км пути. В Удмуртии капитальный ремонт проведут на участках: Кизнер – Саркуз, Глазов – Балезино и Болгуры – Кварса. Более масштабные работы запланированы на участке Яр – Кожиль.

На этих объектах заменят рельсошпальную решетку, глубоко очистят балласт, сварят стыки и уложат бесстыковой путь.

Также капремонт путей пройдёт в Нижегородской, Кировской, Свердловской и Владимирской областях, Пермском крае и Республике Татарстан.

«Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов», — заявил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.