За год в Ижевском регионе ГЖД отремонтировали 47 переездов

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в границах Ижевского региона Горьковской железной дороги отремонтировали 47 железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Капитальному ремонту подверглись 5 переездов: на станции Кичево, перегонах Бугрыш – Сарапул и Агрыз – Воткинск. Рабочие заменили устройства заграждения, резинокордовый настил и направляющие столбы. Помимо этого на объектах заасфальтировали дорогу, восстановили разметку и заменили дорожные знаки.

Еще на 7 переездах специалисты заменили резинокордовый настил, а на трех переездах капитально отремонтировали заграждения. Асфальт положили на 34 переездах, в их числе 19 — в Удмуртии.

Помимо этого «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает водителей о приближении к железнодорожному переезду, чтобы предотвратить аварии.