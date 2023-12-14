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За год в Ижевском регионе ГЖД отремонтировали 47 переездов

12:45, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За год в Ижевском регионе ГЖД отремонтировали 47 переездов
12:45, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
27
0

На пяти объектах был проведен капитальный ремонт.  

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в границах Ижевского региона Горьковской железной дороги отремонтировали 47 железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

Капитальному ремонту подверглись 5 переездов: на станции Кичево, перегонах Бугрыш – Сарапул и Агрыз – Воткинск. Рабочие заменили устройства заграждения, резинокордовый настил и направляющие столбы. Помимо этого на объектах заасфальтировали дорогу, восстановили разметку и заменили дорожные знаки.

Еще на 7 переездах специалисты заменили резинокордовый настил, а на трех переездах капитально отремонтировали заграждения. Асфальт положили на 34 переездах, в их числе 19 — в Удмуртии.

Помимо этого «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает водителей о приближении к железнодорожному переезду, чтобы предотвратить аварии. 

12:45, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#ремонт