Машинисты поездов в Германии объявили шестидневную забастовку

Берлин. Германия. Общенациональная забастовка машинистов поездов началась в Германии. Железнодорожники добиваются улучшения условий труда, пишет «Российская газета» со ссылкой на tagesschau.de.

Стачка продлится до вечера 29 января. В течение этого времени будет действовать расписание экстренных поездов, К ним относится лишь часть междугородних, региональных и пригородных пассажирских рейсов. Грузовое движение прекратилось с вечера 23 января.

В ноябре и декабре 2023 года машинисты уже проводили однодневные предупредительные забастовки, а в январе устроили трехдневную стачку.

Железнодорожники требуют снизить количество рабочих часов в неделю с 38 до 35 при сохранении текущего размера оплаты труда. Работодатели готовы были уступить лишь один час при полной зарплате. При дальнейшем снижении нагрузки предлагалось уменьшить оклад машинистов на 2,7%. Стороны пока не проявляют готовность идти на компромиссы.