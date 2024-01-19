В РЖД прокомментировали историю с котом, высаженным проводницей в Кирове

Киров. Кировская область. Выброшенного проводницей из вагона поезда кота одного из пассажиров ищут в Кирове. На ситуацию отреагировали также в ОАО «РЖД», пишет Лента.ру.

Как заявил изданию представитель компании, по данному факту проводится служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Также в РЖД заверили, что искренне сожалеют о случившемся и приносят извинения владельцу животного.

Больше недели тому назад кот по кличке Твикс сбежал от своего хозяина в поезде сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург, когда состав находился в Кирове. В РЖД подтвердили, что, по предварительным данным, животное выбросил из вагона сотрудник. В поисках участвуют в том числе волонтеры-железнодорожники. Владелец между тем назначил премию в 30 тыс. рублей тому, кто вернет его любимца. Также он обратился за помощью в транспортную полицию.

Напомним, недавно в Калининградской области кота, выгнанного из магазина, номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь».