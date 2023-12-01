В Службе безопасности Украины назвали делом своих рук взрыв в тоннеле на БАМе

Киев. Украина. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о причастности своих сотрудников к теракту в Бурятии. 29 ноября там произошла задержка движения поездов по Северомуйскому тоннелю Байкало-Амурской магистрали, пишет Коммерсантъ со ссылкой на CNN.

По словам источника телеканала в СБУ, диверсанты подорвали 4 взрывных устройства во время движения грузового состава по тоннелю. Он является самым длинным на магистрали, связывающей центральную Россию с Дальним Востоком и Китаем.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 29 ноября загорелся состав, двигавшийся внутри 15-километрового тоннеля. В РЖД заявили, что это повлекло задержку в движении поездов и незначительное увеличение времени в пути.

О причастности спецслужб к случившемуся написали также украинские СМИ. Официально представители СБУ инцидент не комментировали.