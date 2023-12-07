Подозреваемого во взрывах поездов на БАМе гражданина Белоруссии задержали

Омск. Омская область. Исполнителем подрыва поездов на Байкало-Амурской магистрали оказался гражданин Белоруссии, он задержан в Омской области. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ФСБ.

52-летний мужчина признался, что действовал по заданию своего согражданина, проживающего в Литве. Тот, в свою очередь, был связан с украинскими спецслужбами.

По указке куратора подозреваемый изъял из тайника 8 взрывных устройств, на личном автомобиле вывез их в Бурятию и прикрепил к цистернам составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри». 29 и 30 поезда были подорваны в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали. В результате движение по БАМу временно остановилось.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили о причастности к данным диверсиям спецслужб своей страны.