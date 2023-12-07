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Подозреваемого во взрывах поездов на БАМе гражданина Белоруссии задержали

16:25, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Подозреваемого во взрывах поездов на БАМе гражданина Белоруссии задержали
16:25, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Украина\n#Россия\n#Белоруссия\n#Литва\n#терроризм\n#диверсии\n#поезда\n#железная дорога\n#взрыв\n#ФСБ\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
38
0

Злоумышленник рассказал, что совершить диверсию его уговорил связанный с СБУ житель Литвы.

Омск. Омская область. Исполнителем подрыва поездов на Байкало-Амурской магистрали оказался гражданин Белоруссии, он задержан в Омской области. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ФСБ.

52-летний мужчина признался, что действовал по заданию своего согражданина, проживающего в Литве. Тот, в свою очередь, был связан с украинскими спецслужбами. 

По указке куратора подозреваемый изъял из тайника 8 взрывных устройств, на личном автомобиле вывез их в Бурятию и прикрепил к цистернам составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри». 29 и 30 поезда были подорваны в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали. В результате движение по БАМу временно остановилось.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили о причастности к данным диверсиям спецслужб своей страны.

16:25, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Украина\n#Россия\n#Белоруссия\n#Литва\n#терроризм\n#диверсии\n#поезда\n#железная дорога\n#взрыв\n#ФСБ\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация