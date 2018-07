В Сан-Франциско на воду спустили надувного цыпленка-Трампа

Сан-Франциско. США. В Сан-Франциско на воду спустили десятиметровую надувную фигуру Дональда Трампа в виде цыпленка. Необычную акцию начали противники политики 45-го президента США, пишет REGNUM.

Фигура одета в тюремную робу, на которой нашит номер «00045». Таким образом протестующие требуют отправить президента США в тюрьму.

После путешествия вдоль берега цыпленок-Трампа вернется к причалу.

Trump Chicken SF was live - attending Send President Chicken Off To Jail.